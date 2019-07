Dresden

Seit knapp zwei Wochen halten das Verschwinden und der Tod der Dresdner Wissenschaftlerin Suzanne Eaton die Öffentlichkeit in Atem. Die Anteilnahme ist international groß, das Interesse an dem Fall riesig. Oftmals werden dabei Fakten mit Spekulationen vermischt. Die DNN geben einen Überblick.

Die Fakten

Suzanne Eaton brach am 2. Juli in der Stadt Kolymvari auf Kreta, wo sie an einem wissenschaftlichen Kongress teilnahm, zum Joggen auf. In ihrem Hotelzimmer fehlten ihre Joggingschuhe. Von diesem Lauf kehrt die 59-jährige Biologin nicht zurück.

Zwei Tage später veröffentlicht Eatons Nichte, die sie nach Kreta begleitet hatte, eine Vermisstenmeldung auf Facebook. Eatons Ehemann, der Dresdner Max-Planck-Direktor Anthony Hyman bricht mit den beiden gemeinsamen Söhnen auf die griechische Insel auf.

Dort suchen Familie, Konferenzteilnehmer und Einsatzkräfte tagelang nach der Verschwundenen. Es kommen Drohnen, Suchhunde, Taucher und Helikopter zum Einsatz. Am Montag, 8. Juli, wird eine weibliche Leiche gut zehn Kilometer vom Tagungsort entfernt in einer unterirdischen Grotte gefunden. Der Leichnam ist nach Polizeiangaben mit einem Tuch bedeckt und die Sicht auf ihn von einer Holzpalette versperrt. Ein Zahnvergleich verschafft die traurige Gewissheit: Bei der Toten handelt es sich um Suzanne Eaton.

Die Obduktion ergibt, dass die Wissenschaftlerin gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ein Rechtsmediziner gibt als Todesursache Ersticken an. Dem Opfer sei etwas auf Mund und Nase gepresst worden.

Eine Freundin der Familie bereitet von Dresden aus in Abstimmung mit Hyman Trauerfeier und Beisetzung vor. Wie die DNN aus dem Umfeld der Familie erfuhren, soll Suzanne Eaton in Dresden ihre letzte Ruhe finden.

Spekulationen

Unklar ist vor allem das Motiv der Tat. Über eine Sexualstraftat wird in diversen Medien spekuliert – einen klaren Beweis dafür gibt es zurzeit nicht. Da Eaton als Joggerin unterwegs war und ihre Wertsache im Hotel zurückgelassen hatte, wird Raub als Motiv als unwahrscheinlich dargestellt. Andererseits sind Menschen auch schon für ein Handy oder geringe Mengen Bargeld umgebracht worden. Gewissheit muss das Obduktionsergebnis liefern. Solange ist vieles denkbar.

Bei der Obduktion sollen Hautpartikel unter den Fingernägeln des Opfers gesichert worden sein. Man geht davon aus, dass Eaton als Taekwondo-Kämpferin sich gewehrt hat. Die Polizei soll laut Medienberichten mehrere Verdächtige verhört haben. Das berichten Medien, das sagt ein Gerichtsmediziner gegenüber der Sächsischen Zeitung. Offizielle Bestätigungen der Ermittler gibt es für all das nicht.

Reifenspuren in der Nähe der Grotte sollen belegen, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Auch das ist nicht unwahrscheinlich. Da die Grotte im zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht genutzt wurde, führt die Spur für einige Medien in die Neonaziszene. Eine bloße Vermutung. Das trifft auch auf die Aussage zu, Eatons Leichnam sei von oben 60 Meter tief in die Grotte gestürzt worden – dagegen spricht, dass er wie erwähnt mit einem Tuch bedeckt und vor zufälliger Entdeckung geschützt war.

Mit dem Ergebnis der Obduktion wird im Laufe der Woche gerechnet. Was die Ermittler dann preisgeben, bleibt abzuwarten.

Von DNN