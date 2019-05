Dresden

Am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr hat es auf der Schäferstraße Richtung Löbtauer Straße ordentlich gekracht. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte im Bereich einer Sperrfläche auf die rechte Spur wechseln und stieß dabei mit dem neben ihm fahrenden Wagen zusammen. Am Steuer saß eine 29-jährige Frau. Im Anschluss an den Unfall kam es zwischen den Beteiligten und weiteren Autoinsassen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verhalten der Beteiligten nach dem Zusammenstoß machen können, mögen sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden wenden.

Von mb