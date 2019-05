Dresden

Am Sonntag hat es an der Gret-Palucca-Straße gegen Mittag vierfach gekracht. Der Fahrer eines Pksw war in Richtung Parkstraße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen vier parkende Autos prallte. Der Fahrer des Wagens und sein Beifahrer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die parkenden Autos wurden zum Teil schwer beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Gret-Palucca-Straße gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von mb