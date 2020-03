Dresden

Zwei Männer haben am Montagabend versucht, in Dresden-Gorbitz einem 29-Jährigen das Fahrrad zu rauben. Sie sprachen den Mann kurz nach 21 Uhr auf einem Feldweg nahe der Coventrystraße an. Dann schlugen sie auf das Opfer ein und versuchten, an das Rad zu kommen.

Nach kurzer Zeit ließen die Täter jedoch ab und flüchteten. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittel wegen versuchten Raubes.

Von fkä