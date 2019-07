Dresden/Hellerau

Gegen 14 Uhr hat sich am Freitag auf der Wilschdorfer Landstraße in Hellerau ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Audi ereignet. Nach Aussagen der Polizei vor Ort wollte das 12-jährige Mädchen die Wilschdorfer Landstraße in Höhe des Altwilschdorfer Wegs und des Gutzschgenwegs überqueren. Dabei übersah sie einen Audi, der in Richtung Moritzburg unterwegs war.

Der Fahrer des Pkws erkannte die Gefahrensituation zu spät und es kam zur Kollision. Das Mädchen zog sich dabei Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die S81 in Richtung Moritzburg gesperrt werden, der Verkehr wurde wechselseitig vorbei geleitet.

Von DNN