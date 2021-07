Fahrradfahrer stößt an der Hauptallee mit Fußgängerin zusammen

Dresden

Am Dienstagabend ist eine Frau auf der Hauptallee bei einem Unfall verletzt worden.

Die 52-Jährige war zu Fuß von der Winterbergstraße in Richtung Lennéstraße unterwegs. In dieselbe Richtung fuhr ein 52-jähriger Radfahrer. Dieser kollidierte mit der Frau, woraufhin beide stürzten. Die Fußgängerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden, der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Von DNN