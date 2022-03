Dresden

Am frühen Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in Dresden-Pirnaische Vorstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf der Grunaer Straße kollidierte ein Pkw mit einem Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Grunaer Straße musste voll gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Von SP