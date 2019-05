Dresden

Ein Fahrgast der Straßenbahnlinie 11, laut Zeugenaussagen von asiatischem Aussehen, ist am Donnerstagabend von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Die Bahn war gegen 21.40 Uhr auf dem Weg in Richtung Zschertnitz. Der Angriff ereignete sich kurz vor der Haltestelle Strehlener Platz.

Der Unbekannte belästigte außerdem mehrere andere Fahrgäste, teilte die Polizei mit. Dann stieg er am Strehlener Platz aus. Ein Zeuge verfolgte den Täter bis zu einem Hochhaus an der Ackermannstraße. Der geschlagene Fahrgast blieb in der Bahn sitzen.

Die Polizei sicherte Videoaufnahmen aus der Bahn und sucht außerdem Zeugen. Hinweise zur Identität der Beteiligten nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä