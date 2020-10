Dresden

Sonntagabend ist es in Dresden-Mickten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Auf der Kreuzung Hauptmannstraße zur Naundorfer Straße rammte ein Mercedes Benz einen geparkten VW Polo. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Es handelt sich um einen hellen Geländewagen mit Anhänger, der mit zwei Fahrzeugen beladen war. Der Fahrer war unterwegs auf der Hauptmannstraße in Richtung Homiliusstraße und bog an der Kreuzung rechts ab. Dabei stieß er mit dem VW Polo zusammen. Am geparkten Wagen entstanden rund 3000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dresden telefonisch entgegen unter 0351/4832233.

Von SL