Dresden

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Peugeot ist der PKW-Fahrer im Fußraum seines Wagens eingeklemmt worden. Der LKW-Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien.

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort am Sobrigauer Weg eintrafen, standen die beiden Fahrzeuge so nebeneinander, dass es keinen Zugang zum Fahrerbereicht des Peugeots gab. Nachdem ein Zugang geschaffen wurde, befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Verunfallten mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät. Beide Fahrer versorgte der Rettungsdienst noch vor Ort notärztlich.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Insgesamt waren 32 Kräfte der Feuerwehr und Rettungswachen im Einsatz.

Von lg