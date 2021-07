Dresden

Nach einer Unfallflucht auf der Winterbergstraße am Dienstagabend sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer war mit einem Citroen DS3 auf der Winterbergstraße in Richtung Karcherallee unterwegs. An der Einmündung Rennplatzstraße bog er nach rechts ab und stieß dabei gegen einen in der Linksabbiegerstraße auf der Winterbergstraße wartenden VW Touran. Dessen 31-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro.Der Unbekannte fuhr davon und ließ den Citroen anschließend auf einem Parkplatz an der Bodenbacher Straße stehen. Die Ermittlungen zu seiner Identität laufen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von DNN