Dresden

Am Montagmorgen ist es in einer Kfz-Werkstatt an der Guts-Muths-Straße zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fing ein Elektrogerät des Unternehmens Feuer.

Nach der Verpuffung sollen die Mitarbeiter den Brand allerdings erfolgreich gelöscht haben. Die Berufsfeuerwehr rückte daher nach kurzer Zeit ab.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von FFO