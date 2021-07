Dresden

Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem fünfgeschossigen Wohnhaus an der Blasewitzer Straße ausrücken. In einem Keller hatte sich dort eine elf Kilogramm schwere Propangasflasche entleert. Weil Explosionsgefahr bestand, mussten vier Hauseingänge evakuiert werden. Die Kameraden belüfteten das Gebäude, um die Gefahr zu bannen. Die Blasewitzer Straße musste für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte.

Von DNN