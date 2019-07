Dresden

Aufregung für Anwohner der Maxim-Gorki-Straße: Ein Bagger hatte am Sonnabendvormittag bei Bauarbeiten eine Erdgasleitung beschädigt. Wegen des ausströmenden Gases bestand laut Einsatzleiter Ralf Schröder in dem betroffenen Hinterhaus akute Explosionsgefahr. Die Bewohner hätten richtig reagiert und das Haus selbstständig verlassen, so der Experte. Zwei weitere Wohnhäuser zwischen Trachenberger und Hans-Sachs-Straße wurden ebenfalls evakuiert.

Die Drewag sperrte die beschädigte Leitung mit einem Schieber ab. Anschließend belüfteten Kameraden der Feuerwachen Albertstadt und Übigau das betroffene Haus. Allerdings bereitet der Keller den Feuerwehrmännern noch einiges Kopfzerbrechen. Nun soll spezielle Belüftungstechnik zum Einsatz kommen.

Die Maxim-Gorki-Straße ist wegen des Einsatzes gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen Baugefährdung.

Von halk/ttr