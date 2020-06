Dresden

Am frühen Donnerstagnachmittag entdeckten drei Kinder eines Schulhortes an der Fröbelstraße einen Mann, der sich entblößt hatte. Sie holten einen Erzieher zu Hilfe, der den Unbekannten kurz darauf beim Masturbieren antraf. Als er ihn ansprach, verließ der Exhibitionist das Grundstück hinter dem Hortgelände in unbekannte Richtung.

Der etwa 55 Jahre alte Mann war ca. 180 cm groß und hatte kurze graue Haare. Bekleidet war er mit grauen Turnschuhen, einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift sowie einem schwarzen T-Shirt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Angaben zum gesuchten Mann machen können, nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 entgegen.

