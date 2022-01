Exhibitionist belästigt Frau im Dresdner Alaunpark

Dresden

Am Dienstagabend ist im Dresdner Alaunpark eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt worden. Der unbekannte Mann versteckte sich in einem Gebüsch an einem Gehweg parallel zum Bischofsweg.

Als die Frau gegen 18 Uhr vorbeilief, machte er auf sich aufmerksam und zeigte sein nacktes Geschlechtsteil. Die 26-Jährige beschrieb ihn als 20 bis 40 Jahre alt, mindestens 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet, trug eine Jeans und eine Winterjacke.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä