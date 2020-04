Dresden

Am Dienstagnachmittag beobachteten Zeugen, wie ein Mann am Zaun einer Schule an der Cämmerswalder Straße in Kleinpestitz die Hosen herunterließ. Sie informierten die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Exhibitionist bereits davongemacht. Seine Person konnte trotzdem ermittelt werden. Es handelt sich um einen bereits 80 Jahre alten Mann, der sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten muss.

Von fkä