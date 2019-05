Dresden

Am Dienstagnachmittag haben Polizeibeamte einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in einem Supermarkt an der Sternstraße Lebensmittel im Wert von rund 40 Euro gestohlen zu haben.

Ein Ladendetektiv hatte den 29-Jährigen beim Diebstahl beobachtet. Als er ihn beim Verlassen des Geschäftes festhielt, wehrte sich der Mann so heftig, dass zwei Angestellte des Marktes eingreifen mussten. Die eintreffenden Beamten nahmen den deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Von PS