Dresden

Am Samstag wurde ein 21-Jähriger beim Diebstahl einer Jacke im Wert von 20 Euro in der „Centrum-Galerie“ gestellt. Als die Ladendetektive ihn ertappten, schlug der junge Libyer mit seinem eingegipsten Arm um sich und verletzte die 25 und 54 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht. Er konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen ihn wird nun wegen dem Verdacht des Räuberischen Diebstahls ermittelt. Bereits am Sonntag entschied die Staatsanwaltschaft, ob gegen den vorläufig Festgenommenen ein Haftbefehl beantragt wird.

Von fg