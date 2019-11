Dresden

An der Braunsdorfer Straße in Gorbitz sind in der Nacht zum Sonntag erneut mehrere Autos angezündet worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden dabei ein Mitsubishi Space Star, ein Mazda 6, ein Skoda Superb und ein Seat Leon beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Bereits am letzten Oktobertag waren an der Braunsdorfer Straße zwei Autos in Brand gesetzt worden. Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge über. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Bereits in der Nacht zum 31. Oktober hatten an der Braunsdorfer Straße drei Wagen in Flammen gestanden. Quelle: Roland Halkasch/Archiv

Von DNN/dpa