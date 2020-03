Erneut weniger Straftaten in Dresden, aber steigende Gewaltkriminalität

Dresden

Die Landeshauptstadt ist wieder ein bisschen sicherer geworden. Das geht zumindest aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei hervor, die für 2019 genau 46 376 Straftaten in Dresden ausweist, knapp 2800 oder 5,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Sorgen bereitet allerdings ein Anstieg der Gewalt- und auch der Straßenkriminalität. Und auch die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, worunter Vergewaltigungen fallen, stiegen um 73 auf 515 Fälle.

Der massive Rückgang der Kriminalitätszahlen geht vor allem auf zwei Deliktgruppen zurück: So wurden der Polizei 2019 weniger Diebstähle und weniger Fälschungs- und Vermögensdelikte angezeigt. Die Fallzahlen sanken um rund 1800 beziehungsweise 1100 Delikte. Allerdings verzeichnete die Polizei 431 mehr Fälle von „Diebstählen unter erschwerten Umständen“, womit vor allem Einbrüche sowie alle Diebstähle gemeint sind, bei denen einen Schloss geknackt werden musste. Insgesamt machen die 20 622 einfachen und erschwerten Diebstähle 44,5 aller Fälle in der Kriminalitätsstatistik aus. Deshalb ist es bedenklich, dass die Aufklärungsquote in diesem Bereich erneut gesunken ist und mit 32,1 Prozent deutlich unter der Quote für alle Delikte liegt (54,6 Prozent).

Fahrraddiebstähle steigen um fast ein Fünftel

Die Langfinger haben es am meisten auf Geschäfte und Kioske mit 5277 Fällen (2018: 6285 Fälle), Fahrräder mit 3943 Fällen (2018: 3324 Fälle) sowie die Böden, Keller und Waschküchen mit 2956 Fällen (2018: 2672 Fälle) abgesehen. Der Fahrraddiebstahl stieg dabei drastisch um fast 19 Prozent an. Dagegen wurden im vergangenen Jahr so wenige Autos gestohlen wie seit zehn Jahren nicht. Der Autoklau ging um ein Drittel auf nun 299 Fälle zurück. Und auch die Einbrüche in Autos sind rückläufig. Die 1980 Fälle bedeuten einen Rückgang um fast zehn Prozent.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging mit 427 Fällen leicht zurück, bei 160 dieser Vorkommnisse konnten die Täter zudem nicht in die Wohnung gelangen, hinterließen aber Einbruchsspuren. In der Mehrheit der Fälle kamen die Täter zur Tageszeit, also zwischen 6 und 21 Uhr. Hinzu kommen rund 750 besonders ärgerliche Fälle, bei denen Diebe in die Wohnung gelangten, ohne sich mit geschlossenen Fenstern oder Türen aufhalten zu müssen.

26 Straftaten gegen das Leben, zehn mehr als 2018

Mit 1537 Fällen nimmt sich die Gewaltkriminalität gegenüber den Diebstahlszahlen gering aus. Problematisch ist allerdings die Schwere der Taten und dass die Zahl seit Jahren zunehmend ist. Von 2018 auf 2019 ist sie erneut um 5,3 Prozent angestiegen. 1079 Delikte und damit reichlich 70 Prozent werden der gefährlichen und schweren Körperverletzung zugerechnet. Rund ein Fünftel der Gewaltkriminalität machen Raubdelikte aus (410 Fälle, 79 mehr als 2018). Die Straftaten gegen das Leben stiegen von 16 auf 26 Fälle. Problematisch ist zudem, dass 43,6 Prozent der ermittelten Gewaltstraftäter nichtdeutscher Herkunft sind. Über alle Deliktbereiche liegt diese Quote mit etwa einem Drittel deutlich niedriger.

Große Schwierigkeiten hat die Polizei mit der Straßenkriminalität. Das nicht nur, weil die Zahlen von 10 288 auf 10 523 Fälle erneut angestiegen sind. Die Aufklärungsquote bleibt mit 18,2 Prozent in diesem Deliktbereich auch außerordentlich niedrig.

Dealer weichen auf Wohnungen und Hausflure aus

Schwierig ist es, die Entwicklung der Drogenkriminalität einzuschätzen. Zwar gingen die Fälle um 11,4 Prozent auf nun 2178 Delikte zurück, was durchaus als Erfolg der häufigen Einsätze auf Alaunplatz, Amalie-Dietrich-Platz, Wiener Platz und Albertplatz ist. „Wir beobachten allerdings, dass der Rauschgifthandel nun verstärkt im Verborgenen – in Hausfluren und Wohnungen - stattfindet“, sagt Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Insofern zeigten sinkende Zahlen in der Statistik nicht zwingend ein Absinken der Rauschgiftkriminalität insgesamt an, zumal diese Straftaten nur in die Statistik eingehen, wenn die Polizei Drogenhändlern und ihren Kunden auf die Pelle rückt.

Bei der Masse der registrierten Fälle handelt es sich um sogenannte Konsumentendelikte: 1718 Mal wurden Menschen mit Drogen für den eigenen Bedarf erwischt. Die Fallzahl beim unerlaubten Handel mit oder Schmuggel von Rauschgift blieb mit 249 Fällen auf annähernd gleichem Niveau wie im Vorjahr. Immerhin hat die Polizei dabei mehr dicke Fische erwischt. Der „unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“ stieg um 25 Fälle auf 109 an. Das ist ein Erfolg, weil die Ermittler vor allem an die Hintermänner des Drogenhandels gelangen wollen, um den Rauschgiftmarkt trocken zu legen. Dass das ein wichtiges Ziel ist, zeigt diese Statistik: Vier Drogentote gab es 2019 im Stadtgebiet, einen mehr als im Jahr davor. Besonders tragisch ist der Drogentot eines 15-jährigen Mädchens im vergangen Jahr. Außer ihr starben eine 39-jährige Frau und zwei 33 und 49 Jahre alte Männer am Rauschgift.

Polizei zieht fast 30 Kilogramm Marihuana ein

Bei 285 der Drogendelikte ging es um Crystalkonsum, 33 Mal wurden Crystaldealer erwischt und sieben Mal Schmuggler. Dagegen ist Cannabis trotz erstmals seit 2015 rückläufigen Zahlen deutlich weiter verbreitet. 1159 Mal war dieses Rauschgift bei den Drogendelikten im Spiel. Diese Verteilung lässt sich auch bei diesen Zahlen ablesen: 29,3 Kilogramm Marihuana und rund 2,9 Kilogramm Haschisch zog die Dresdner Polizei aus dem Verkehr. Die Menge an sichergestellten Crystal beläuft sich auf etwa 7,5 Kilogramm.

Bei den Massendelikten fallen vor allem zwei Entwicklungen auf: Die Zahl der angezeigten Schwarzfahrten sank auf 2726, den geringsten Wert der letzten zehn Jahre. Dagegen stieg die Zahl der Sachbeschädigungen um fast acht Prozent auf 4911 Fälle an. Bei etwa einem Drittel der Vorkommnisse wurden Autos beschädigt. Die Aufklärungsquote liegt mit 22,5 Prozent deutlich unter dem Schnitt für alle Delikte.

Von Uwe Hofmann