Dresden

In der Nacht zum Freitag ist ein Zigarettenautomaten am Jacob-Winter-Platz in die Luft gesprengt worden. Die unbekannten Täter verwendeten zur Sprengung offenbar Pyrotechnik. Zu ihrem Diebesgut zählt eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln sowie Bargeld.

Umherfliegende Teile des Automaten beschädigten zudem zwei geparkte Autos. An den zwei Wagen entstanden Schäden in Höhe von rund 7.500 Euro. Der Schaden am Automaten ist noch nicht beziffert.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer: (0351) 483 22 33 entgegen.

Von mb