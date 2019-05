Dresden

In der Nacht zu Sonnabend hat erneut eine Gartenlaube im Dresdner Westen gebrannt. Betroffen war dieses Mal ein Kleingartenverein an der Fröbelstraße im Stadtteil Löbtau. Eine Laube brannte komplett nieder, zwei weitere wurden in der Nachbarschaft durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Auf der Suche nach dem Brandstifter setzte sie einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein, konnte aber keine verdächtige Person entdecken.

In der Nacht zu Mittwoch waren in einer benachbarten Gartenanlage bei einem Feuer mehrere Lauben zerstört und beschädigt worden. Am Freitag brannte eine Gartenlaube am Leutewitzer Ring im Stadtteil Gorbitz nieder. Aufgrund der räumlichen Nähe vermuten die Ermittler, dass die Brände im Zusammenhang stehen.

