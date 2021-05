Dresden

Schon wieder hat es in einer Flüchtlingsunterkunft an der Bremer Straße gebrannt. Am Freitagmorgen stand eine Matratze in einer der Leichtbauhallen in Flammen. Flur und Halle verqualmten. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die Halle. Bereits am Donnerstag mussten Einsatzkräfte an die Bremer Straße ausrücken. Am Vormittag hatte ein Sofa gebrannt und das Dach einer der Hallen beschädigt.

Von fkä