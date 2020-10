Dresden

Am Samstagabend kam es vor einen Einkaufsmarkt am Straßburger Platz zu einer Auseinandersetzung. Vier Männer sind dabei verletzt worden.

Als alarmierte Polizeibeamte am Ort eintrafen, hatte sich ein Großteil der Beteiligten bereits entfernt. Am Ort trafen die Beamten einen verletzten 34-Jährigen an, der zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 19-Jähriger sprach die Beamten an, er sei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Im Rahmen der Konfrontation bedrohte ein Unbekannter zwei Männer mit einem Messer.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Identität der übrigen Beteiligten sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und der Identität der Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von DNN