Dresden

Am Montagnachmittag ist eine Elfjährige in Dresden-Gorbitz von einem Unbekannten belästigt worden. Der Mann beobachtete das Mädchen gegen 16 Uhr auf dem Spielplatz an der Schlehenstraße eine ganze Weile, eher er sich vor ihr entblößte und sie zum Anfassen aufforderte.

Das Kind lief davon und erzählte den Vorfall der Mutter. Den Mann beschrieb das Mädchen als zwischen 60 und 70 Jahre alt und weißhaarig. Er trug zum Tatzeitpunkt blaue Jeans und eine blaue Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen. Es ist bereits der zweite Fall sexueller Belästigung von jungen Mädchen am Montagnochmittag, den die Polizei öffentlich machte. In Leubnitz-Neuostra hatte sich ein Unbekannter vor zwei 13-Jährigen entblößt. Auch in diesem Fall werden Zeugen gesucht.

Von fkä