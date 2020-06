Dresden

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 32-Jährigen festgenommen, der zuvor eine Elfjährige belästigt haben soll. Der Mann hatte das Mädchen gegen 18 Uhr am Elbufer in der Nähe der Kötzschenbroder Straße in Mickten angesprochen und auf die Hand geküsst.

Das Kind wehrte sich und lief zu einer Freundin, der Mann folgte ihr und bedrängte sie weiter. Die Polizei nahm den Jordanier fest, der sich nun wegen Beleidigung mit sexuellen Hintergrund verantworten muss.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä