Dresden

Von einem Grundstück an der Karl-Stein-Straße in Dresden-Plauen haben Diebe in der Nacht zum Dienstag elf Zwergkaninchen entwendet. Die Jungtiere befanden sich dort mit den Kanincheneltern im Stall.

Die Täter öffneten den Stall und schnappten sich sieben Neugeborene und vier schon etwas ältere Tiere mit graugeflecktem, schwarzem und braunem Fell. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Angaben zum Verbleib der Kaninchen nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä