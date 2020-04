Dresden

Langfinger sind in den vergangenen Tagen in ein Lager an der Straße Zur Messe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, knackten die Diebe die Eingangstür und ließen Elektrowerkzeug im Wert von etwa 10 000 Euro mitgehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Anzeige

Von lc