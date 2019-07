Dresden

Ein erst 16 Monate altes Kleinkind sowie eine weitere Person sind bei einem Unfall auf der Autobahn 13 am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache verlor der Fahrer eines VW Golfs, der in Richtung Berlin unterwegs war, um 16.35 Uhr in Höhe des Dresdner Ortsteils Marsdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich, fuhr ein Verkehrsschild um und landete schließlich im Straßengraben. Zwei Insassen erlitten schwere Verletzungen, einer wurde leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Einsatz kamen zwei Rettungshelikopter. Sie haben Notärzte zur Unfallstelle gebracht. Die Rettungshubschrauber nahmen bei ihrem Abflug aber keine der verletzten Personen mit. Während des Hubschraubereinsatzes war die Autobahn komplett gesperrt.

Von RH/DNN