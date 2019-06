Dresden

In Gorbitz kam es in der Nacht zum Montag zwischen 21 Uhr und 06.35 Uhr zu Einbrüchen in vier Fahrzeugen. Auf dem Kamillenweg und in der Schlehenstraße schlugen die Täter die Seitenscheiben der Autos ein und öffneten anschließend die Türen.

Sie durchsuchten die Wägen und stahlen aus einem Citroen unter anderem ein Notebook und zwei Werkzeugkisten im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Es ist noch nicht bekannt, was aus den anderen Fahrzeugen entwendet wurde. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Von Céline Marten