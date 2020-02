Dresden

Am Freitag sind mehrere Langfinger in Dresden unterwegs gewesen. Durch eine Terrassentür konnten Diebe in Wachwitz in eine Wohnung einsteigen. Sie durchsuchten mehrere Schränke und ließen Schmuck, Bargeld, einen Laptop und einen Tablet sowie Parfum mitgehen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Auch in Mickten haben Unbekannte einen frühabendlichen Diebeszug durchgeführt. Sie brachen die Tür zu einer Dachgeschosswohnung auf, um die Räume anschließend zu durchsuchen. Die Kriminellen konnten Goldschmuck im Wert von 30.000 Euro sowie Bargeld in Höhe von rund 5.000 Euro entwenden.

Von mb