Dresden

In der Nacht zum Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen im Dresdner Stadtgebiet gekommen. Zum einen stahlen Diebe rund 600 Euro aus einem Geschäft an der Webergasse in der Altstadt. Dabei entstanden 500 Euro Sachschaden.

Zum anderen brachen Täter in eine Bäckerei an der Cottaer Straße in Friedrichstadt ein. Die Einbrecher hatten mit einem Stein eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Der Schaden: 400 Euro. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor.

Von SL