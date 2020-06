Dresden

Am Montag und Dienstag hat es in Cotta, der Friedrich- und Albertstadt und Löbtau Einbrüche gegeben.

In Cotta verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu einer Apotheke. Die Täter drückten die Schiebetür zum Kundenbereich auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld aus zwei Kassen und hinterließen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

An der Löbtauer Straße in der Friedrichstadt drangen unbekannte Täter in den Empfangsbereich einer Praxis ein und stahlen eine Geldkassette mit rund 150 Euro. Der Vorfall wurde am Dienstag um 2.45 Uhr festgestellt.

In Löbtau stahlen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Werkzeuge und Baugeräte von einer Baustelle an der Oederaner Straße. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in einen Rohbau und stahlen unter anderem eine Bohrmaschine, zwei Baustrahler sowie einen Werkzeugkasten. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 300 Euro.

Um einiges höher liegt der Schaden bei einem Lagereinbruch an der Stauffenbergallee. Unbekannte erbeuteten hier Möbelteile und Elektrowerkzeug im Gesamtwert von rund 4000 Euro, indem sie die Tür aufhebelten. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro.

