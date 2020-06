Dresden

In der Nacht zum Mittwoch hat die Dresdner Polizei im Stadtgebiet drei Einbrüche in Geschäftsräume registriert. In Klotzsche hebelten die Täter die Eingangstür einer Apotheke auf und stahlen Bargeld sowie Medikamente. In Dresden-Coschütz war ein Imbiss das Ziel von Einbrechern, die 170 Euro Bargeld erbeuteten.

Auch in das Lager eines Geschäfts an der Hauptstraße ist eingebrochen worden. Hier steht noch nicht fest, ob und was gestohlen wurde.

Von fkä