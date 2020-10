Dresden

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag ist es zu mehreren Einbrüchen in Gebäude der Technischen Universität ( TU) Dresden gekommen. Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen ermittelt. Unter anderem waren die Täter in eine Kantine am Zelleschen Weg eingebrochen. Sie stahlen Bargeld und Getränke im Wert von rund 2000 Euro.

Bei der Wohnungsdurchsuchung eines 36-Jährigen fanden Polizisten Diebesgut aus der Kantine und andere Gegenstände, die mutmaßlich gestohlen sind. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den Einbrüchen.

In einem anderen Gebäude am Zelleschen Weg scheiterten die Täter daran, sich Zutritt zu verschaffen. Auch in die Mensa an der Hettnerstraße blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Von DNN