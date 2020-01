Dresden

Unbekannte sind von Samstag bis Sonntag in ein Auto und ein Einfamilienhaus An der Ölmühle in Zschieren eingebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe eines VW auf dem Grundstück ein und entwendeten daraus eine Handtasche und persönliche Gegenstände. Die Unbekannten durchsuchten auch einen Geräteschuppen, aus dem sie ein Segway stahlen. Dort fanden sie einen für Notfälle hinterlegten Haustürschlüssel. Im Wohnhaus nahmen sie weitere Schlüssel an sich. Der Stehlschaden beträgt rund 5000 Euro, der Sachschaden etwa 2000 Euro.

Mit den Schlüsseln drangen die Täter später in die Büroräume einer Firma an der Straße Langer Weg in Niedersedlitz ein. Dort stahlen sie unter anderem Fahrzeugschlüssel für Betriebsfahrzeuge, einen Laptop sowie 520 Euro Bargeld.

Von DNN