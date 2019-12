Dresden

Am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr erlebte eine Mitarbeiterin des Tierheim Dresden Stetzsch eine böse Überraschung. In der Nacht waren Unbekannte gewaltsam in das Hauptgebäude eingedrungen. Sie zerschlugen eine Scheibe, später durchsuchten die Ganoven Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen blieb es bei Sachschäden, gestohlen wurde offensichtlich nichts. Das Tierheim Stetzsch reiht sich in die Reihe der Tierheimeinbrüche ein. In jüngster Vergangenheit wurden in Pirna, Riesa und Freital eingebrochen. „Wir prüfen natürlich Zusammenhänge, aktuell werden gesicherte Spuren ausgewertet“ so Lukas Reumund, Pressesprecher der Polizei Dresden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von Tino Plunert