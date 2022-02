Dresden

Ein 27-Jähriger soll am Mittwochabend versucht haben, in eine Wohnung an der Sebnitzer Straße in der Dresdner Neustadt einzudringen. Er hebelte die Terrassentür auf, wurde dann aber von Bewohnern überrascht.

Der Verdächtige floh, die Zeugen folgten ihm und stellten den Mann auf dem Alaunplatz. Die Polizei ermittelt nun gegen den Syrer, der auf der Flucht auch eine Geldbörse verloren hatte, die aus der Wohnung stammt.

Von fkä