Dresden

Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in ein Verwaltungsgebäude des Dresdner Zoos an der Tiergartenstraße eingestiegen und haben mehrere Büros durchwühlt.Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem einen Tresor, in dem sich Geld, Schlüssel und andere Wertsachen befanden, sowie Bargeld aus einer Portokasse. Die Polizei ermittelt.

Von lg