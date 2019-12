Dresden

Am Dienstagnachmittag sind Unbekannte in die Personalräume einer Schule an de Dornblüthstraße in Striesen eingedrungen. Sie stahlen mehrere Geldbörsen, ein Handy, einen Autoschlüssel und das zugehörige Fahrzeug. Es handelt sich um einen sieben Jahre alten roten Volvo XC60, dessen Wert mit rund 18.000 Euro angegeben wurde. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist bislang ungeklärt.

Von ps