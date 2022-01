Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in eine Schulkantine eingedrungen und haben Lebensmittel gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam zwei Oberfenster des Schulgebäudes an der Kantstraße und gelangten so in die Schule.

Im Inneren hebelten sie die Jalousie zur Kantine auf und durchsuchten den Küchenbereich. Nach erster Übersicht stahlen sie Lebensmittel im Wert von 300 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

Von lg