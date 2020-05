Dresden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes an der Hubertusstraße eingedrungen. Im Gebäude angelangt, durchsuchten die Gauner die Schränke und hebelten einen Tresor auf. Dabei entwendeten sie die Schlüssel für drei Dienstfahrzeuge. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens sowie die des Diebesguts wurde noch nicht beziffert.

Von mb