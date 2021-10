Dresden

Diebe sind am Samstag gewaltsam in das Pfarrhaus der Evangelischen Versöhnungskirche in Dresden-Striesen eingebrochen und haben zwei Gitarren und ein Handy gestohlen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf rund 750 Euro. Die Höhe des Sachschadens liege bei etwa 1.000 Euro, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit.

Von epd