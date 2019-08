Dresden

Unbekannte Diebe sind am Wochenende zwischen Freitag 20.15 Uhr und Montag 8 Uhr in ein Geschäft für Motorradbekleidung eingebrochen. Die Täter drangen über das Dach in den Verkaufsraum ein und erbeuteten etwa 50 Motorradhelme und an die 60 Motorradkombis und Einteiler im Wert von rund 78 000 Euro. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Von PS