Dresden

In der Nacht zum Dienstag haben Täter einen Renault Kangoo am Hüblerplatz in Striesen aufgebrochen. Aus dem Kleintransporter stahlen sie Werkzeug und ein tragbares Radio. Das Diebesgut ist rund 1600 Euro wert. Der Polizei zufolge entfernten die Täter ein Fenster der Hecktüren und stiegen in die Ladefläche ein.

Von SL