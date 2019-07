Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in die Zionskirche in der Dresdner Südvorstadt eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen die Täter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude.

Nach erster Übersicht wurden aus den Räumlichkeiten nur geringe Mengen Bargeld aus Kaffeekassen gestohlen. Die Einbrecher hätten vergeblich versucht, einen Tresor im Zimmer des Pfarrers aufzuhebeln. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Von epd