Dresden

Auf dem Gelände eines Gartencenters an der Marienberger Straße in Dresden-Tolkewitz ist am Sonntagmorgen ein mutmaßlicher Einbrecher gefasst worden. Er war dabei beobachtet worden, wie er sich mit einem zweiten Mann an einem Grillstand zu schaffen machte.

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die wiederum fand den 38-Jährigen am Tatort in einem Gebüsch. Seinem Komplizen gelang die Flucht per Fahrrad. Weil gegen den Tatverdächtigen bereits ein Haftbefehl wegen einer unbezahlten Geldstrafe vorlag, die der 38-Jährige auch am Sonntag nicht zahlen konnte, brachten ihn die Beamten in eine JVA.

Von fkä