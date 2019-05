Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Getränkehandel an der Kändlerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Verbindungstür zu einem Treppenhaus auf und drangen in das Geschäft ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und stahlen mehrere tausend Euro Bargeld. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.

Von PS