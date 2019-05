Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in eine Firma für Büromöbel an der Berliner Straße eingedrungen.

Vom Treppenhaus aus brachen die Täter die Tür auf und durchsuchten anschließend die Räume. Die Unbekannten versuchten unter anderem einen Stahlschrank aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang.

Bisherigen Angaben zu Folge wird lediglich ein Radio im Wert von 30 Euro vermisst. Der Sachschaden allerdings beläuft sich auf rund 1.2000 Euro.

Von Jennifer Georgi